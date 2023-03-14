الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميلان يتعادل مع ساليرنيتانا فى الدورى الإيطالى بهدف لكل فريق

ميلان
ميلان

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين ساليرنيتانا ومضيفه  ميلان اليوم الإثنين في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان بهدف عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 45 لكن بولايي ديا أدرك التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 61. 

ورفع ميلان رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع مقابل 26 نقطة لساليرنيتانا في المركز السادس عشر.

وكان ميلان نجح في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أيام، بعد التعادل السلبي مع توتنهام الإنجليزي في إياب دور الـ 16.

واستفاد ميلان من فوزه في لقاء الذهاب على سان سيرو بهدف نظيف، ليتأهل إلى ربع النهائي لأول مرة منذ سنوات.

وتلقى نادي إي سي ميلان الإيطالي ضربة موجعة بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب البرازيلي جونيور ميسياس، جناح فريق ميلان الإيطالي لمدة تصل إلى شهر بسبب الإصابة في الفخذ.

وتعرض البرازيلي ميسياس للإصابة في مباراة ميلان وتوتنهام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بالتعادل السلبي.

ولم يستطع البرازيلي من استكمال اللقاء بسبب الإصابة وخرج مع بداية الشوط الثاني وعوضه البلجيكي أليكسيس ساليميكريس.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن اللاعب ربما يغيب لمدة شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ميلان وتوتنهام.

وشارك ميسياس في 26 مباراة الموسم الحالي سجل خلالها 5 أهداف وصنع 2.

وبدأ ميسياس في الحصول على فرصة أكثر في اللعب بعد التحول لظهير أيمن متقدم في خطة 3-4-3 التي انتهجها ميلان في المباريات الأخيرة.

ويلعب ميلان السبت المقبل في الجولة المقبلة بالكالتشيو أمام أودينيزي خارج الملعب ثم يصطدم بنابولي في الجولة التي تليها.

ساليرنيتانا ميلان الدورى الايطالى جيرو بولايي ديا

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