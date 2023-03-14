حكيم يكشف سبب خوفه من أغنية «حلاوة روح» والدور الذى رفضه بالفيلم

كشف المطرب الشعبي حكيم، تفاصيل أغنية "حلاوة روح"، والتي قدمها في فيلم يحمل نفس الاسم، والذي تم إنتاجه عام 2014، وسبب خوفه من تقديمها.

الأغنية ليست من النوع الذي يقدمه

وقال حكيم"، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الأغنية ليست من النوع الشعبي الذي يقدمه لأنها أغنية "بلدي"، أي أقل من الشعبي، وهي عبارة عن مقاطع مأخوذة من أكثر من أغنية.

وتابع، أنه كان يريد تقديم الأغنية بسبب الحالة الفنية فيها، ولكنه كان يخشى منها وذلك لأنه طور الأغنية الشعبية، مؤكدًا أن الأغنية أضافت له لأنه قدم بعدها أغاني من نفس النوع.

وأشار إلى أنه كان خلال لقاءاته بالبرامج السابقة يقدم موالا لمحمد العزبي، أو عدوية، بنفس الطبقة والمقام وطريقة الغناء، ولهذا كان يفكر في تقديم نفس النوع حتى جاءت أغنية "حلاوة روح".

رفضه التمثيل بالفيلم

وكشف أنه كانن من المقرر أن يقدم دور الفنان محمد لطفي، في الفيلم ولكنه اكتفى بالأغنية فقط ورفض الدور، خاصة بعدما عرضها عليه المنتج محمد السبكي، موضحًا أن سبب نجاحها الكبير هو الجمل المتكررة فيها لأنها جمل عشرية عاشت معنا.