الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حكيم يكشف سبب خوفه من أغنية «حلاوة روح» والدور الذى رفضه بالفيلم

حكيم
حكيم

كشف المطرب الشعبي حكيم، تفاصيل أغنية "حلاوة روح"، والتي قدمها في فيلم يحمل نفس الاسم، والذي تم إنتاجه عام 2014، وسبب خوفه من تقديمها.

الأغنية ليست من النوع الذي يقدمه

وقال حكيم"، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الأغنية ليست من النوع الشعبي الذي يقدمه لأنها أغنية "بلدي"، أي أقل من الشعبي، وهي عبارة عن مقاطع مأخوذة من أكثر من أغنية.

وتابع، أنه كان يريد تقديم الأغنية بسبب الحالة الفنية فيها، ولكنه كان يخشى منها وذلك لأنه طور  الأغنية الشعبية، مؤكدًا أن الأغنية أضافت له لأنه قدم بعدها أغاني من نفس النوع.

وأشار إلى أنه كان خلال لقاءاته بالبرامج السابقة يقدم موالا لمحمد العزبي، أو عدوية، بنفس الطبقة والمقام وطريقة الغناء، ولهذا كان يفكر في تقديم نفس النوع حتى جاءت أغنية "حلاوة روح".

رفضه التمثيل بالفيلم

وكشف أنه كانن من المقرر أن يقدم دور الفنان محمد لطفي، في الفيلم ولكنه اكتفى بالأغنية فقط ورفض الدور، خاصة بعدما عرضها عليه المنتج محمد السبكي، موضحًا أن سبب نجاحها الكبير هو الجمل المتكررة  فيها لأنها جمل عشرية عاشت معنا. 

حكيم أغنية حلاوة روح خوفه النوع الشعبي رفضه التمثيل بالفيلم المنتج محمد السبكي

مواد متعلقة

حكيم ضيف إسعاد يونس فى «صاحبة السعادة» غدًا

24 فبراير.. حكيم فى الإسكندرية لإحياء حفل غنائى وسط جمهوره

حكيم يحتفل بالعام الجديد بإطلاق أغنية «لذاذة»

حكيم ينتهى من بروفات جولة حفلاته الغنائية فى كندا (فيديو)

تعرف على جولة حكيم الغنائية فى كندا خلال ديسمبر المقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

تجديد حبس متهم بحيازة 24 ألف قرص مخدر بالشيخ زايد

كينيا تكتشف نوعا جديدا من البعوض بالتزامن مع التوسع فى حملة نشر لقاحات الملاريا

ننشر التحريات فى اتهام 5 أشخاص بقتل شاب والشروع فى قتل شقيقيه بالمرج

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وصول 176 راكبًا على متن رحلة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد

الأكبر في آسيا.. تدريبات «كوبرا جولد» تكشف الصراع بين أمريكا والصين بتايلاند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟