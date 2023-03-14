حكيم يكشف تفاصيل أغنية «السلام عليكم»

كشف المطرب الشعبي حكيم، تفاصيل أغنية "السلام عليكم"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشواره الفني، مؤكدًا أن قصتها بدأت من "شاويش مسرح".

بدأت قصتها من فرح شعبي

وقال حكيم، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه كان "شاويش مسرح" بأحد الأفراح الشعبية في حديقة الخالدين بالحسين، وكان يسير بين الناس ويردد "السلام عليكم"، ويجمع "النقطة"، ووقتها الشاعر الغنائي أمل الطائر قال له: "فيه جملة أنا سامعها من شاويش مسرح، ممكن نعملها أغنية".

وأوضح أن كلمة الأغنية ظلت لمدة 3 أو 4 سنوات، وكان يفكر فيها وفجأة ذهب لأمل الطائر وأخبره أن لديه أغنية لمطرب آخر فيها كلمات "بعد السلام"، وكان مطربها في السجن وقتها وملحنها توفى، وبعدها ذهبوا للملحن حسن إش إش، وعندما سمع مطلع الأغنية قام هو بتكمة لحنها وأمل الطائر يكتب معه الكلمات، وخرجت بنفس الشكل الذي قدمها به، مؤكدًا أنه عوض المغني المسجون عن الجملة التي أخذت من أغنيته.