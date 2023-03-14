تفاصيل تكلفة الحج البرى وشروطه وعدد ساعات الرحلة

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنه تم توفير 4 آلاف فرصة للحج السياحي، والذي يتميز بالحج الفردي، وهو الأرخص سعرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن تكلفة الحج البري تصل إلى 130 ألف جنيه شاملة الرحلة كاملة، مشيرًا إلى أن الحج الاقتصاد يضاف إليه تذكرة الطيران وتصل إلى 150 ألف جنيه.

وأكد «ترك»، أن الخمس نجوم وصل إلى 230 ألف، ويتدرج حسب درجة قرب الفندق من الحرم، موضحًا أن تم توفير 100 أتوبيس يتم استخدامها في السعودية، مما يجعل هناك توفير في العملة.

شروط الحج البري

وكشف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شروط الحج البري هي الحالة الصحية، وشهادة التطعيمات والسن يكون للسيدات أقل من 45 عامًا يكون معها محرم، والرجال لا يقل عن 25 سنة، وأن يكون الحاج تابعًا لجهة واحدة سواء كانت تضامن أو قرعة؛ لأن الجهات كلها حاليًا مربوطة ببوابة الحج والتي تدشن للمرة الأولى هذا العام.

وعن مسار الرحلة، قال عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنها تبدأ من نوبيع للعقبة، و«حالة عمار» المنفذ، وبعدها إما المدينة أو مكة، وتستغرق 16 ساعة، ورحلة الحج كلها تكون من 20 إلى 25 يومًا.