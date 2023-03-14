الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«تحالف العمل الأهلى» يكشف موعد إطلاق مبادرة «كتف فى كتف»

مبادرة كتف فى كتف
مبادرة كتف فى كتف

قالت نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنه بالتزامن مع اليوم  مر عام على التحالف الوطني، والذي استطاع أن يكون له أثر ووصل لعدد كبير من الأسر وصلت إلى 30 مليون مواطن، بمشاركة 250 ألف متطوع.

مبادرة «كتف في كتف»

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن مبادرة "كتف في كتف"، مبادرة من الاتحاد والذي انضمت له كيانات جديدة أصبح عددها 34 كيانًا، وكل فترة يكون هناك مبادرات جديدة، وجاء الاسم من فكرة الجمعيات والمتطوعين الذين يعملون كلهم «كتف في كتف».

وأشارت إلى أن إطلاق المبادرة الرسمي سيكون في احتفالية كبيرة باستاد القاهرة 17 مارس، بحضور 80 ألف شاب متطوع ليعلنوا عن الجهود التي تقدم في الأمن الغذائي والوصول لـ 25 مليون مواطن، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وموجودين في كل الأماكن حتى بالمحافظات النائية والحدودية.

التحالف الوطني مبادرة كتف في كتف شهر رمضان الجمعيات والمتطوعين إطلاق المبادرة استاد القاهرة 17

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