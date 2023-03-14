الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة كفر شكر يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، يرافقه الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة، الشوارع والطرق بالمركز والمدينة لرفع تراكمات مياه الأمطار بواسطة سيارات شفط المياه، للتسهيل على المواطنين في تحركاتهم، وعدم تعطل مصالحهم، يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية. 

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه فور سقوط الأمطار تم التحرك في الطرق والشوارع والدفع بعدد من سيارات شفط المياه بكافة مناطق تراكم مياه الأمطار، مشيرًا إلى أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام بخدمات المواطنين وانتشار كافة الأجهزة التنفيذية المختصة في الطرق والشوارع على مستوى المركز والمدينة، لشفط أي تركمات مياه أمطار لعدم تعطل حركة المرور وسير المواطنين.

وناشد «بكر» جميع المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء بالطرق والشوارع أثناء سقوط مياه الأمطار حفاظًا على سلامتهم، موضحًا أنه تم رفع كفاءة الإنارة والأعمدة الكهربائية والتأكد من إجراءات العزل ومنع ظهور أي أسلاك فى العراء ورفع الوصلات الكهربائية واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى جديدة لعدم تأثرها بمياه الأمطار الغزيرة وتقلبات الطقس حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

فيما شهدت محافظة القليوبية موجة أمطار وطقس سيئ على مختلف أنحاء المحافظة صاحبها أمطار غزيرة وثلوج، مما تسبب في التزام عدد كبير من المواطنين المنازل، حيث رفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدت المحافظة مساء اليوم، وتجمعات المياه في مختلف المناطق منعًا لتعطيل حركة المرور.

وأعلنت محافظة القليوبية استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبًا لمواصلة تساقط أمطار، حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار غزيرة جاري التعامل معه،  وجرى الدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ.

وأمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

كما أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.

اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية الوصلات الكهربائية بكر عبدالمنعم تراكمات مياة الامطار رفع تراكمات مياه الأمطار سيارات شفط المياه محافظة القليوبية مدينة كفر شكر

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وائل لطفي

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