إيقاف 8 مخالفات بناء بدون ترخيص بمركزي بني مزار والمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لأعمال البناء المخالف بدون ترخيص بأحياء المدينة والقري التابعة لها وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا التي شدد خلالها على ضرورة المتابعه المستمرة والوقوف الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء مؤكدًا رصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامة.

قال اللواء هانى بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا أن حى غرب المدينه تمكن اليوم من تنفيذ حمله مكبره بشوارع الحى ومن خلال الحمله تم ايقاف خمس حالات بناء مخالف بدون ترخيص بحضور رئيس الحى وسكرتير الحى وقسم التنظيم وقسم البيئه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون.

وأضاف عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا و الدكتور محمد محمود ابو زيد نائب المحافظ بمتابعة الجهود المبذولة فى أزالة التعديات تمكن هاني رمضان سكرتير الوحدة يرافقه عبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية ببني صامت ورئيس الحى وإدارة الاشغالات والإزالات بإيقاف حالة بناء مخالف بشارع متفرع من شارع الحرية بمنزل مساحتة ١٧٥ متر، كما تم ردم حالة حفر في المهد لقطعة أرض مساحتها ٤٨٠ متر بشارع الحرية وايقاف الحفار كما تفقد عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية شلقام إزالة وفك شدة خشبية لسملات خارج الحيز العمراني بقرية شلقام علي مساحة قيراط بحوض الترعة.

وأكد رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار تكثف من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزرعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك من خلال إدارة المتغيرات المكانية وفرق الرصد ىالميداني برئاسة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري ويتم إزالة التعديات وإيقاف مخالفات البناء واتخاذ كافة الغجراءات القانوةنية اللازمة حيال التعديات والمخالفات ومرتكبيها.

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