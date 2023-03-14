الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ«الكرباج».. علقة موت لسيدتين حاولتا الدفاع عن كلب فى الجيزة

كلب
كلب

في مشهد يجسد أبشع أنواع القسوة وغياب الرحمة، انهال مواطن على سيدتين بالضرب في شوارع منطقة العمرانية، عقابا لهما على دفاعهما عن كلب، ضربه المتهم ضربات موجعة بالكرباج، ولم يكتف بذلك بل قام بتحطيم سيارتهما، حتى لاذا من أمامه بالفرار خوفا على حياتهما.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق المختصة عقب ضبطه بارتكابه الواقعة، الاعتداء عليهما وإصابة إحدى السيدتين بكدمات متفرقة في الجسم، لمحاولتهما منعه من ضرب كلب بالكرباج في الشارع.

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم عقب ورود بلاغ من سيدتين بالاعتداء عليهما وإصابة إحداهما، وقررت الجهات المختصة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من سيدتين مقيمتين بالقاهرة "إحداهما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم" بتضررهما من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم لقيامه بتعذيب كلب مستخدماً “كرباج”، وقيام إحداهما بالتدخل لإنقاذ الكلب إلا أن المشكو فى حقه قام بالتعدى عليها بالضرب ، وكذا إحداث تلفيات بالسيارة خاصتها.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين صحته وقد تم ضبط المذكور وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

الجهات المختصة التعدى عليها بالضرب جهات التحقيق المختصة تعدى عليها بالضرب كدمات متفرقة بالجسم ضرب كلب في واقعة كلب الكرباج

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بـ«الكرباج».. علقة موت لسيدتين حاولتا الدفاع عن كلب فى الجيزة

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