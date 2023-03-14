الطقس السيئ بالمنوفية يتسبب فى سقوط الأشجار بمركز الباجور

سقطت بعض الأشجار في مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية بسبب موجة الطقس السييء، وعلى الفور دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور معداتها لرفع آثار سقوط الأشجار، وجرى فتح طريق مسجد الخضر، دون أي خسائر.



وأعلن محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث الشلل المروري، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

وتعرضت عدة مناطق متفرقة بالمحافظة لموجة من الطقس السيئ أدت إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في اختفاء المارة من الشوارع.

وكلف رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع، وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم عمل اللازم وشفط تجمعات مياه الأمطار.