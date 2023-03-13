خبير: الصين ستصبح الاقتصاد الأول والأقوى بالعالم وهذا ما تخشاه أمريكا

قال السفير مسعود معلوف، خبير الشئون الأمريكية، إن الصين تحتل المركز الأول في الاقتصاد العالمي وتعتبر منطقة جنوب الصين مياه إقليمية بحتة لها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل الوضع وترى أنها مياه يمر منها ثلث التجارة العالمية ولهذا تريد احتواء بكين إقليميًا وعسكريًا.

الصين ستصبح الاقتصاد الأول بعد 10 سنوات

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم" مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تتطور عسكريًا بصورة قوية ومتصاعدة وستصبح الاقتصاد الأول والأقوى في العالم ربما في أقل من 10 سنوات، وهذا ما تخشاه أمريكا لذا تحمس حلفائها على مواجهة ذلك لأنه لا يناسبها أن تتراجع عن مكانتها.

وأشار خبير الشئون الأمريكية إلى أن حرب روسيا مع أوكرانيا، جعلت دول أوروبا متحدة بقيادة الولايات المتحدة، والتي تراجع اهتمامها الشرق أوسطي، وأصبحت تركز على أوكرانيا وآسيا، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يسير على نهج الرئيس الأسبق أوباما في الاتجاه نحو آسيا.