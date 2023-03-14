خبير مصرفى يكشف سبب إفلاس بنك «سيليكون فالى» ومصرف «سيجنتشر»

كشف الدكتور نسيب غبريل، خبير مصرفي، سبب إفلاس بنك "سيليكون فالي"، مؤكدًا أن البنك شهد تدفقات كبيرة في الودائع بلغت 200 مليار دورلا تقريبًا.

سبب إفلاس البنك

وأضاف "غبريل"، خلال مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المصرف خاص بالشركات التكنولجية الناشئة، والتي لم تكن بحاجة للاستدانة من المصرف، مما تسبب في طفرة وبالتالي الفائض من السيولة استثمره المصرف في سندات الخزينة طويلة وقصيرة الأمد، وعندما ارتفعت الفوائد من قبل البنك الفيدرالي لمكافحة التضخم وعندما قلت الحركة واحتاجت الشركات لبعض السيولة لم تستطع سحب بعض السيولة من المصرف.

وأوضح أن البنك اضطر لبيع جزء من محافظه مما كبده خسائر وصلت إلى مليار و800 مليون دولار مما أدى لنقص السيولة وهلع المودعين لسحب ودعائهم وتدخل السلطات الامريكية لضمان ودائع المودعين بغض النظر عن مبلغ ودائعهم بالمصرف.

وأشار إلى أن مصرف "سيجنتشر" يتداول في العملات المشفرة والتي تشكل مخاطر ومضاربات.