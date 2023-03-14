الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أفرج عنه الاحتلال بعد 17 عامًا.. من هو شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى؟

شيخ الأسرى الفلسطينيين
شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى لحظة خروجه

عقب 17 عاما فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، خرج شيخ الأسرى الفلسطينيين اللواء فؤاد الشوبكي، الإثنين، من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن شيخ الأسرى الفلسطينيين البالغ من العمر 83 عاما.

شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى

فمن هو الشوبكي؟

  • فؤاد حجازي محمد الشوبكي "أبو حازم".
  • ولد في 12 مارس 1940 في قطاع غزة.
  • حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة.
  • عسكري فلسطيني برتبة لواء وأحد أعضاء حركة فتح.
  • كان مسؤولا عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
  • من المقربين للرئيس الراحل عرفات.
  • عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمجلس العسكري الأعلى للثورة الفلسطينية.
  • كان رئيس الاتحاد الفلسطيني للفروسية، ورئيسا لبلدية الزهراء.
  • شغل منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة في 12 أكتوبر 1997 .
  • في مارس 2002 فرضت إسرائيل حصارا على مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة البيرة طالبت خلاله بتسليم فؤاد الشوبكي والفلسطينيين الذين قتلوا وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.
  • خضع الشوبكي للتحقيق بواسطة السلطة الفلسطينية وأُودع سجن أريحا المركزي في مايو 2002.
  • فى مارس 2006، نفذت إسرائيل عملية عسكرية في مدينة أريحا، حاصرت خلالها السجن المركزي فيها واعتقلت فؤاد الشوبكي، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.
  • وفى عام 2015، قررت محكمة عسكرية في سجن عوفر خصم 3 سنوات من الحكم الصادر عنه لتصبح 17 عاما.
شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي الإحتلال الإسرائيلي سجون الاحتلال ياسر عرفات

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وائل لطفي

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