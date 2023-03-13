تكريم المشاركين في مسابقة القرآن الكريم بمنطقة السويس الأزهرية (صور)

كرّمت منطقة السويس الأزهرية المشاركين في مسابقة القرآن الكريم على مستوى محافظة السويس برعاية الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية .

وأقيمت مسابقة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين، بإشراف د.خالد أبو النجا رئيس مجلس إدارة الجمعية والشيخ محمد عمر مدير شؤون القرءان الكريم بمنطقة السويس الأزهرية، والشيخ أحمد الخزرجي مدير عام العلوم الشرعية والشيخ إبراهيم الخزرجي موجه عام القرءان الكريم، و هدى رجائي مديرة رعاية الطلاب بمنطقة السويس الأزهرية.

وكان التكريم بحضور الدكتور مؤمن الهواري"، والدكتور خالد أبو النجا، وفضيلة الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، والدكتور السعدني علي مدير عام إدارة الوعظ، والشيخ محمد عثمان مدير عام العلوم الثقافية، والشيخ أحمد الخزرجي مدير عام العلوم الشرعية، والشيخ محمد عمر، ولفيف من قيادات منطقة السويس الأزهرية وجمعية الشبان العالمية.

وألقى الهواري كلمة توجه فيها بالشكر إلى جميع القائمين على هذه المسابقة ، وإلى جميع الطلاب المشاركين وأولياء أمورهم على ما تم بذله من جهد كبير في هذه المسابقة.

وتم تكريم د.مؤمن الهواري والدكتور خالد أبو النجا وجميع القائمين على المسابقة، ثم تكريم الطلاب الفائزين وتسليمهم شهادات التقدير والجوائز ، كما تم تكريم جميع الطلاب المشاركين تقديرا لجهدهم في المسابقة.

تكريم المشاركين في مسابقة القرآن الكريم

تكريم المشاركين في مسابقة القرآن الكريم

تكريم المشاركين في مسابقة القرآن الكريم

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