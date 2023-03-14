الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

اضطراب في أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين قبل شهر رمضان المبارك 1444/2023، حيث تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى وسط إقبال على الشراء لتخزين المواد الغذائية التي تكفي أفراد الأسرة خلال الشهر الكريم توفيرًا للوقت للتفرغ للعبادة و أداء صلاة التراويح في المساجد.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 في الأسواق

تباين في أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 في الأسواق من منطقة إلى أخرى، وذلك عقب قفزة نوعية في الأسعار بسبب ندرة الأعلاف الحيوانية وأزمة الإفراج الجمركي والتي تسبب فيها أسعار الصرف في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير أسعار الطيور بمختلف أنواعها في المزارع للتجار، وفي الأسواق الشعبية للمستهلكين وهى كالتالى:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار 72 جنيهًا، وفي المحلات للمستهلكين سجل الكيلو 84 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار 70 جنيهًا، وفي المحلات للمستهلكين سجل الكيلو 79 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار 118 جنيهًا، وفي المحلات للمستهلكين سجل الكيلو 129 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار 112 جنيهًا، وفي المحلات للمستهلكين سجل الكيلو 123 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

رئيس الوزراء يُحدد سعر بيع الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء بـ3 دولارات للمليون وحدة

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 13 مارس 2023 فى البنوك المصرية


سجل سعر كيلو البانية في محلات بيع الطيور نحو 195 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الشيش طاووق في محلات بيع الطيور نحو 187 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور نحو 88 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص في محلات بيع الطيور نحو 90 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الهياكل في محلات بيع الطيور نحو 40 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم في محلات بيع الطيور نحو 99 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأجنحة في محلات بيع الطيور نحو 60 جنيهًا.

txt

سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين 13-3-2023

txt

سوق الذهب يترقب تطورات أسعار صرف الدولار.. وجرام 21 يُسجل 1890 جنيها

 

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين


سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وتصل المحلات التجارية للمستهلكين بنحو 110 جنيهات، بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 97 جنيهًا، وتصل المحلات التجارية للمستهلكين بنحو 107 جنيهات بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 109 جنيهات، وتصل المحلات التجارية للمستهلكين بنحو 118 جنيهًا بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

اقرأ المزيد

سعر الريال في البنوك المصرية 

أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن الأسواق المصرية سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ كيلو الفراخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023

كيف يبدو التجنب العاطفى؟ معالج نفسى يجيب

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

خبير عراقى يكشف حقيقة تأثر الدول العربية بانهيار بنك وادى سيليكون الأمريكى

حكيم يكشف تفاصيل أغنية «السلام عليكم»

« يا رؤوف يا سميع».. أفضل أدعية طلب المغفرة من الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟