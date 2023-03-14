أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023

اضطراب في أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين قبل شهر رمضان المبارك 1444/2023، حيث تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى وسط إقبال على الشراء لتخزين المواد الغذائية التي تكفي أفراد الأسرة خلال الشهر الكريم توفيرًا للوقت للتفرغ للعبادة و أداء صلاة التراويح في المساجد.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 في الأسواق

تباين في أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 في الأسواق من منطقة إلى أخرى، وذلك عقب قفزة نوعية في الأسعار بسبب ندرة الأعلاف الحيوانية وأزمة الإفراج الجمركي والتي تسبب فيها أسعار الصرف في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير أسعار الطيور بمختلف أنواعها في المزارع للتجار، وفي الأسواق الشعبية للمستهلكين وهى كالتالى:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار 72 جنيهًا، وفي المحلات للمستهلكين سجل الكيلو 84 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار 70 جنيهًا، وفي المحلات للمستهلكين سجل الكيلو 79 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار 118 جنيهًا، وفي المحلات للمستهلكين سجل الكيلو 129 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار 112 جنيهًا، وفي المحلات للمستهلكين سجل الكيلو 123 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل سعر كيلو البانية في محلات بيع الطيور نحو 195 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الشيش طاووق في محلات بيع الطيور نحو 187 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور نحو 88 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص في محلات بيع الطيور نحو 90 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الهياكل في محلات بيع الطيور نحو 40 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم في محلات بيع الطيور نحو 99 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأجنحة في محلات بيع الطيور نحو 60 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين



سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وتصل المحلات التجارية للمستهلكين بنحو 110 جنيهات، بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 97 جنيهًا، وتصل المحلات التجارية للمستهلكين بنحو 107 جنيهات بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 109 جنيهات، وتصل المحلات التجارية للمستهلكين بنحو 118 جنيهًا بزيادة تكلفة النقل ومكاسب التجار.