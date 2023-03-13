الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسامة ربيع: إنشاء قناة السويس الجديدة كانت رؤية صائبة من الرئيس

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على إنجاز قناة السويس الجديدة في مدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد، وبالفعل كان لهذه الرؤية دلالات كثيرة منها أنها ضاعفت الدخل القومي القادم من قناة السويس.

قناة السويس الجديدة

وأكد أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن قناة السويس حققت أعلى معدل عبور يومي بعبور أعلى عدد سفن مرورا بقناة السويس من خلال عبور 107 سفن، وتحمل 6 ملايين طن بضائع، موضحا أن هذه الأرقام قياسية والفضل لقناة السويس الجديدة.

مضاعفة السفن

وأضاف في حديثه، أنه بفضل قناة السويس الجديدة أصبح هناك في الاتجاهين، وهذا يعني مضاعفة أعداد السفن التي كانت تعبر القناة القديمة في اليوم الواحد، مؤكداً أن مضاعفة أعداد السفن العابرة كان بحاجة ملحة إلى زيادة عدد الكراكات، معبراً: "متعاقدين على 10 كراكات لتدخل الخدمة قريباً".

أسامة ربيع الرئيس السيسي قناة السويس الجديدة زيادة اعداد السفن الحياة

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