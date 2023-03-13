كانوا بيسرقوا مجوهراتها.. ضبط المتهمين بقتل معلمة مسنة في الفشن

أقدم عاطلان على قتل معلمة بالمعاش طمعا في سرقة مجوهراتها في مركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف، وذلك أثناء تواجدها داخل منزلها.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وعثر الأهالي، على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وانتقلت رجال الشرطة إلى موقع البلاغ ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تتضمن إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة "ا . أ" 67 عامًا، بها شبهة جنائية، داخل منزلها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.