الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كانوا بيسرقوا مجوهراتها.. ضبط المتهمين بقتل معلمة مسنة في الفشن

جثة
جثة

أقدم عاطلان على قتل معلمة بالمعاش طمعا في سرقة مجوهراتها في مركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف، وذلك أثناء تواجدها داخل منزلها.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وعثر الأهالي، على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وانتقلت رجال الشرطة إلى موقع البلاغ ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تتضمن إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

 انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة "ا . أ" 67 عامًا، بها شبهة جنائية، داخل منزلها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

العثور على جثة بمديرية أمن بنى سويف أمن بني سويف المستشفى المركزى سرقة مجوهرات محافظة بني سويف مقتل معلمة في الفشن جريمة قتل في الفشن

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وائل لطفي

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