الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط لحوم فاسدة في حملة مكبرة بدكرنس بالدقهلية

جريدة الدستور

شنت الجهات الرقابية في مركز دكرنس بالدقهلية، الاثنين، حملات مشتركة لضبط الأسواق بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة تقوم بحيازة وقصد البيع لحوم ومنتجاتها مشكوك في صلاحيتها وغير محتفظة بخواصها الطبيعية حيث تم سحب عينات في وقت سابق لهذة الشركة ووردت نتيجة التحليل ان اللحوم المفرومه مغشوشة بإضافة ألوان ومواد أخري مضافة للحوم المفرومة.

كما قامت الحملة بضبط السيارة والقائمين علي التوزيع وضبط وتحريز جميع المضبوطات ،وهي ( 136 طبق  لحم مفروم وزن الطبق 320 جم - 108 طبق لحم قطع وزن الطبق 550جم - 80عبوة بانية نصف مقلي وزن العبوى 750جم ) وذلك للتغير في الخواص الطبيعية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم السيارة لمركز شرطة دكرنس لعرض المحضر علي النيابة العامة.

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الجهات الرقابيه مركز دكرنس حملة مشتركة الدقهلية التموين

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