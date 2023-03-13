الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 13 من الموت فى حادث مروع بطريق أبوسمبل

اسعاف
اسعاف

نجا 13 شخصًا من الموت المحقق اليوم الإثنين، نتيجة إصابتهم إصابات بالغة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، بطريق أبو سمبل جنوب أسوان.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة تحمل أرقام "ص وأ 2545" على طريق "أسوان – أبوسمبل" جنوب مدينة أسوان بالقرب من مدخل قرية كركر، ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع الحالات المصابة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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