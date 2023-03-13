صومًا مقبولاً.. تشيلسي يعلن إقامة إفطار جماعي للمسلمين في رمضان

أعلن نادي تشيلسي، الاثنين، إقامة إفطار مفتوح في ملعبه ستامفورد بريدج أثناء شهر رمضان المعظم، وهو إفطار جماعي للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي وكذلك هذا العام في بطولة الـ Premier League.

ونشر تشيلسي بيانًا عبر موقعه الالكتروني أكد خلاله بأنه بجانب الإفطار، سيتم توفير مساحة آمنة للحوار والمشاركة المتبادلين، وسيتم دعوة عدد من المساجد المحلية وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي مثل المشجعين وطلاب المدارس للحضور، إلى جانب موظفي نادي تشيلسي

وسيتم إقامة الإفطار المفتوح بالتعاون مع مشروع خيمة رمضان، وهي مؤسسة خيرية حائزة على جوائز تأسست في عام 2013 بهدف الجمع بين المجتمعات وتطوير فهم رمضان.

وقال عمر صلاح، المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع خيمة رمضان: "على مدى العقد الماضي، ربط مشروع خيمة رمضان وجمع أكثر من نصف مليون شخص من جميع الخلفيات من خلال مهرجانه الرمضاني السنوي ومبادرته الرئيسية الإفطار المفتوح.

أضاف"يشرفنا إحضار الإفطار المفتوح إلى ستامفورد بريدج، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة وموضوعنا لعام 2023 المتمثل في "الانتماء"، والعمل بالشراكة مع نادي تشيلسي الذي كان يقود الشمولية في كرة القدم." إلى هذا الحد، سيكون "فخر لندن" أول نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ يستضيف حدث الإفطار المفتوح.

وأردف"تجمع كرة القدم ورمضان الناس معا خلال التجارب المشتركة ويسعدنا مشاركة هذا الاحتفال المهم مع مشجعي كرة القدم من جميع الخلفيات، ويمثلون مجتمعا من المجتمعات."

كما سيتم الاحتفاء برمضان في نادي تشيلسي ومؤسسة تشيلسي كجزء من حملة لا للكراهية، وهو برنامج للمساواة والتنوع والشمول على مستوى النادي يستهدف الكراهية والتمييز ويهدف إلى تثقيف جميع أصحاب المصلحة داخل وخارج نادي تشيلسي لكرة القدم.



ويعد تعزيز التسامح الديني أحد مجالات التركيز الرئيسية في حملة لا للكراهية ، مع تسليط الضوء على المهرجانات الدينية الأخرى طوال السنة التقويمية.

وقال سيمون تايلور، رئيس مؤسسة تشيلسي: "يسعدني أن أعلن عن إفطارنا المفتوح إلى جانب مشروع خيمة رمضان ونحن فخورون للغاية بأن نكون أول نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز يقوم بذلك. يعد الاعتراف برمضان ومجتمعنا المسلم جانبا حاسما من عملنا في تعزيز التسامح الديني وأتطلع إلى الترحيب بالجميع يوم الأحد 26 مارس.