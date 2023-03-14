مع انطلاق خطة تطويره.. تجار شارع النبى دانيال: لدينا مشكلات عديدة

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إشارة بدء تطوير شارع فؤاد، أقدم شوارع عروس البحر المتوسط والممتد من منطقة محطة الرمل، حتى ميدان محطة مصر تقاطعا مع شارع فؤاد.

وشارع النبي دانيال من أكثر الشوارع الحيوية بالمدينة، والتي يجمع بين المقصد الديني والمقصد التجاري والمقصد الثقافي.

تجار النبي دانيال .. نوصي بالحفاظ على الرونق التراثي في التطوير

من جانبه قال محمد حسين، أحد التجار، إن شارع النبي دانيال، على الرغم من قيمته التاريخية وأهميته العريقة؛ إلا أننا نحن كتجار الشارع نعلم كثير من مشكلاته التي نعيش معها يوميًا؛ فلابد من الاهتمام به وإعادته لرونقه لأنه من أهم المقاصد السياحية داخل المحافظة والتي تستقطب مصريين وأجانب.

وأوضح رامز حسن، أحد التجار، أن هناك العديد من مشكلات الكهرباء؛ فهناك توصيلات كهربائية غير شرعية ولا قانونية كثيرة في الشارع، ومن أهم الخطوات تقنينها حتى لا تسبب مشكلات الماس الكهربائي، مع شدة الأمطار الشتوية او ارتفاع درجات الحرارة.

وطالب رضا عبد الحميد، أحد التجار، أن تطوير الشارع لا يلغي الجانب التراثي والأثري الهام، الذي يميز أقدم شوارع الإسكندرية عن غيرها، وهو شارع النبي دانيال الذي يكون مقصد ديني هام؛ نظرا لكونه يتضمن ٣ مباني دينية هامة في الثلاث أديان، ولهذا فيأتي إليه وافدين للسياحة والجولات الإرشادية يوميًا.

وأوضح أحمد مسعد، أحد التجار، أن من مشكلات الشارع، هي الأكشاك العشوائية والتي ينتج عنها وصلات كهربائية غير مقننع أو عدم نظافة الشارع التي تحتاج اهتمام باستمرار، وهو ما يطالبون بتقنينه في مظهر حضاري لا يسبب ضياع أو طمس هوية الشارع التراثية الهامة.

تطوير شارع النبي دانيال بتكلفة 103ملايين جنيه

وتنتظر الإسكندرية خطة تطوير شارع النبي دانيال، أقدم شوارع الإسكندرية النبي دانيال بطول 730 مترا، بتكلفة تقديرية بـ103 ملايين جنيه، تشمل ترميم ودهان جميع المباني الموجودة في الشارع، مع الحفاظ على اللون الأصلي للمباني التراثية، وتطوير ورفع كفاءة جميع المواقع الأثرية والتراثية في الإسكندرية، والاهتمام بالمكتبات القديمة في الشارع وتوحيد شكلها، مع مراعاة الحفاظ على المظهر الحضاري والتراثي للشارع.

محافظ الإسكندرية: الالتزام باللون الأصلي للمباني التراثية

من جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الغرض من أعمال التطوير هو ترميم ودهان جميع المباني الموجودة في الشارع، مع الالتزام بكود اللون الأصلي للمباني التراثية وترميم ما هو بحاجة إلى ترميم للحفاظ عليها، حيث يوجد نحو 15 مبنى تراثي بالشارع.

وأكد الشريف، أن هناك مخطط ورؤية استراتيجية لتطوير ورفع كفاءة جميع المواقع الأثرية والتراثية في الإسكندرية؛ للحفاظ عليها وعودتها إلى سابق عهدها، خاصة أن التغيرات المناخية قد أثرت عليها.

شارع النبي دانيال

شارع النبي دانيال

شارع النبي دانيال