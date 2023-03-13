خبير: روسيا نجحت في تخطي أضرار العقوبات الغربية

قال آصف ملحم، الخبير في الشئون روسية، إن العقوبات أثرت على روسيا بشكل أو بآخر، ولكن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، ووزير خارجيته، قاما بزيارة عدد من الدول في آسيا لايجاد بدائل لتعويض الاقتصاد الروسي عن خسائره وبناء علاقات جديدة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا استطاعت معالجة بعض أضرار العقوبات المفروضة عليها، مؤكدًا أن من يتألم أولًا هو الخاسر من هذه العقوبات.

حقيقة زيارة الرئيس الصيني لروسيا

وعن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، لروسيا، أكد أنه لم يتم التأكيد عليها حتى الآن، وفي حال تمت فإنها ستكون الأولى للرئيس الصيني بعد إعادة انتخابه رئيسًا للصين، مشيرًا إلى أن الصين تدرك أبعاد المعركة والصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أنها تبدو على الحياد ولكنها تؤيد روسيا في هذه المعركة، لأن الصين هي جزء من هذا الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية.