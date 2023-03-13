مصر فى الصحف العربية: تراجع معدلات البطالة.. والاستثمارات الأجنبية الأبرز

اهتمت الصحف العربية، الإثنين، بالعديد من الأحداث والأخبار المصرية على مدار الساعات القليلة الماضية، ترصدها الدستور عبر نشرة مصر في الصحف العربية.

• العربية

سلطت قناة العربية السعودية الضوء على فيلا محمد صلاح التي تتعرض للسرقة، حيث امتدت يد بعض المخربين على ما يبدو إلى فيلا قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في التجمع الخامس بالقاهرة، فقد تكشفت تفاصيل الواقعة، بعدما تقدم ابن خاله ببلاغ إلى الشرطة، أوضح فيه أنه وجد إحدى نوافذ الفيلا مفتوحة، أثناء مروره قربها.

• واس السعودية

أبرزت وكالة الانباء السعودية بدء الحكومة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات للشركات، الذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.

وأشارت إلى أن الحكومة ستبدأ إجراءات طرح شركتي "وطنية " و"صافي" من خلال مستشار الطرح في البورصة بعد غد عن طريق التواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين بعد إتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين والتي أشرف عليها صندوق مصر السيادي.



• الأنباء الكويتية

لفتت جريدة الانباء الكويتية، الى تأكيدات سامح شكري وزير الخارجية خلال استقباله أمس فدوى البرغوثي زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني بحركة فتح مروان البرغوثي بمقر وزارة الخارجية، دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أبرز خلال اللقاء جهود مصر الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة.

• البيان

واستعرضت صحيفة البيان الإماراتية، تفقد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أمس، أعمال تنفيذ مشروع تطوير «حدائق الفسطاط»، يرافقه محافظ القاهرة خالد عبدالعال ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق واستشاريو المشروع.

• الشرق الاوسط

وسلطت صحيفة الشرق الأوسط، تأكيد تقرير رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري: «تراجع معدلات البطالة» في البلاد إلى أقل مستويات منذ نحو 19 سنة، مستشهدًا كذلك بتوقعات لمؤسسات دولية عدة بمزيد من نمو فرص العمل، خلال السنوات المقبلة.