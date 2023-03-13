الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انعقاد مجلس كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

مجلس جامعة طنطا
مجلس جامعة طنطا

حضر اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا جلسة مجلس كلية التربية الرياضية، لمتابعة انتظام العمل بالكلية لمرحلة البكالويورس والدراسات العليا.

جاء ذلك بحضور د.علاء حلويش عميد الكلية والدكتور مجدى وكوك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور امانى رفعت القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجلس.

أعرب رئيس جامعة طنطا خلال حضوره عن اهتمامه البالغ بالخدمات المجتمعية التي تقدمها كلية التربية الرياضية ودورها فى دعم وصقل المواهب الرياضية واستثمار طاقات الطلاب وقدراتهم الواعدة وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الرياضية، وتمثيل الجامعة بالمسابقات الرياضية تمثيلا مشرفا.

كما حضر اليوم د.محمود زكى رئيس جامعة طنطا جلسة مجلس كلية التجارة، لمتابعة انتظام العمل بالكلية لمرحلة البكالويورس والدراسات العليا، جاء ذلك بحضور د.هانى الشامى عميد الكلية والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجلس.

أكد رئيس الجامعة حرصه الدائم على حضور مجالس الكليات لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمجلس مع العميد والوكلاء وأعضاء مجلس الكلية، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالتعليم والطلاب والدراسات العليا وشئون خدمة المجتمع والعديد من الموضوعات التنظيمية الأخرى بالكلية.وفي إطار مواز، معلنًا انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الدفعة الأخيرة المقدمة من الجامعة بشأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بنظام "التسوية" لعدد من العاملين بالمستشفيات الجامعية .

أكد زكى أن ذلك يأتى فى اطار حرص الجامعة الدائم على الارتقاء بالمنظومة الإدارية بالجامعة، ومراعاة الصالح العام لموطفى الجامعة بما يسهم فى خلق بيئة عمل ناجحة، وينعكس على حسن سير العمل بالجامعة.

أضاف المحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة أن الجامعة قامت بارسال جميع المكاتبات إلى وزارة المالية لاعتماد التمويل الخاص بذلك، مشيدا  بجهود كل من   أحمد ابراهيم أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية و محمد بيومى أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية، لجهودهما فى انهاء كافة التسويات لموظفى المستشفيات الجامعية.

بحضور رئيس جامعة طنطا انعقاد مجلس كلية التربية الرياضية أعضاء المجلس الأقسام العلمية التربية الرياضية الدكتور علاء حلويش الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا المسابقات الرياضية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

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