«الشركات السياحية»: جهود من القنصليات السعودية لحل التأشيرات المعلقة

كشفت مصادر مطلعة بغرفة الشركات السياحية ان الجهات المعنية بالقنصليات السعودية في القاهرة والسويس تبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة الخاصة بتأخر صدور تأشيرات المعتمرين في القنصليات، رغم قرب مواعيد سفر هؤلاء المعتمرين والإسراع بإصدار التأشيرات.

جاء ذلك بعد أن توجه عدد من شركات السياحة بشكاوى إلى وزارة السياحة وغرفة الشركات حول تأخر إصدار التأشيرات الخاصة بمعتمريهم، وناشدت الشركات مسؤولي الوزارة والغرفة سرعة التدخل لحل المشكلة.

وأكدت الشركات في شكواها أن عدم صدور التأشيرات سيربك جدول رحلات المعتمرين، ويسبب أزمة بين المعتمرين والشركات السياحية، وكذلك شركات الطيران، لضياع مواعيد السفر المقررة للرحلات، بجانب مشكلة في حجز الفنادق بالمملكة العربية السعودية.

وتبين أن هناك حوالي ألف تأشيرة معلقة في قنصليتي الإسكندرية والسويس، وتم التواصل مع مسئولي القنصليتين الذين أبدوا تجاوبا كبيرا مع مطالب الشركات بسرعة صدور التأشيرات وحل المشكلة، وتبذل القنصليتان جهودا كبيرة لإصدار التأشيرات حتى يلحق المعتمرون بمواعيد رحلاتهم.

في الوقت نفسة كانت قد منعت سلطات مطار القاهرة الدولي قبل أيام ، 156 معتمرا من السفر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بسبب عدم حصولهم علي "البار كود" وفق اشتراطات وزارة السياحة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم السماح بسفر 30 معتمرا مصريا بعد استخراج "الباركود" الخاص بهم، وذلك من بين 180 تم منعهم من السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة أمس الجمعة، بسبب عدم حصولهم على "البار كود".

وأوضحت المصادر، أنه جارٍ التواصل مع شركات السياحة لإنهاء أزمة باقي المعتمرين والبالغ عددهم 156 لحين استخراج "الباركود" الخاص بهم، حيث يتواجدون داخل صالة السفر بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

وبدأت الأزمة أمس الجمعة عندما توجه 180 معتمرا مصريا إلى مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي للسفر إلى السعودية على عدة رحلات طيران تابعة للخطوط السعودية، وأثناء إنهاء اجراءات السفر فوجئ المعتمرون بمنعهم من استكمال الإجراءات بسبب عدم حصولهم علي"الباركود" الخاص ببوابة الحج والعمرة، وتم منعهم من السفر وفقا لاشتراطات وزارة السياحة، وظل المعتمرون داخل صالة السفر بالمطاروافترشوا أرض الصالة لحين تدخل السلطات لإنهاء أزمتهم.