رئيس الوفد يستجيب لتوصيات الهيئة العليا.. والأعضاء يشكرونه بالتصفيق

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، موافقته على 13 توصية قدمتها الهيئة العليا إليه بعد الجلسة التشاورية التي عقدتها الأسبوع الماضي.

وطرح رئيس الوفد بند واحد للتصويت على الهيئة العليا في جلستها المنعقدة اليوم.

فترة الـ6 أشهر للتجهيز للانتخابات والمتوافقة تعتمد

ووقف جميع أعضاء الهيئة العليا تأييدا وتصفيقا لرئيس الوفد وشكروه على الاستجابة لكل التوصيات وأعلنوا تجديد الثقة في الدكتورعبد السند يمامة، مؤكدين التعاون الكامل مع رئيس الوفد خلال المرحلة القادمة.

وجاء التصويت بالإجماع من أعضاء الهيئة العليا على إرجاء أي تغير في الجمعية العمومية واللجان العامة لمدة 6 أشهر وتكون هذه المدة لتجهيز اللجان للانتخابات.

وأكد يمامة تطبيق القرار على جميع لجان الوفد بالمحافظات وفي حال توافقت لجنة عامة سيتم اعتمادها قبل هذه المدة .

وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن جميع اللجان العامة بعد مدة ال6 أشهر ستكون بالانتخاب وهذا ينطبق على الجميع تنفيذ (اللائحة) وإذا قدم السكرتير العام والسكرتارية ما يفيد أنه تعذر الانتخاب سيكون وقتها بالتعيين من رئيس الوفد.

في سياق أخر، أكد يمامة أن الوفد هو حزب المعارضة البناءة ولا يعرف الإقصاء وأنه كرئيس للحزب يرحب بكل الآراء المعارضة له قبل المؤيدة داخل الحزب لأن ما يجمعنا جميعا هو المصلحة العليا للوفد والمحافظة عليه قويا مزدهرا ولن يكون ذلك إلا بتكاتف الجميع.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة إنه سوف يستمع للجميع بقلب مفتوح من أجل إعلاء مصلحة الحزب العريق، لافتا إلى أن هناك الكثير من الشائعات والمبالغات كلها تحاول هدم الكيان وتقويض مؤسساته وإشعال نار الخلافات وتحويلها إلي انقسامات غير موجودة على الأرض.

وأكد أنه رئيس لكل الوفديين ويعمل لصالح الوفديين الذين انتخبوه في هذه الفترة الصعبة وأنه يحترم كرئيس منتخب للوفد كل مؤسسات الحزب المنتخبة .

وأعلن رئيس الوفد أنه يفتح صفحة جديدة مع الجميع تتجاوز أي سوء فهم سابق وأن المرحلة القادمة هي مرحلة التعاون من أجل تقوية الحزب في الشارع وعلي المستوي السياسي، مؤكدا أنه لا يحمل ضغينة لأحد وليس هناك خلافا مع أحد والجميع وفديين نعمل معا لأجل هدف واحد هو إعلاء المصلحة العامة للحزب وعودته قويا مزدهرا.