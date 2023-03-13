المؤبد لنجل وزير البترول الأسبق لتلقيه رشوة 359 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى وخالد عبد الغفار النجار، بمعاقبة نجل وزير البترول الأسبق بالسجن المؤبد وتغريمه 359 ألف جنيه وعزله من وظيفته، وإعفاء المتهمين الثاني والثالث مقدمي الرشوة من العقاب.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام المتهم "عبد الله ح"، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى "أشرف ن" صاحب ومدير شركة للخدمات والتوريد 279 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد عمالة بمقرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركته وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم طلب وأخذ بصفته سالفة البيان لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث "حسن ال" 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات نقل المشاركين في المؤتمرات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركته وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.