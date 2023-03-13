الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

على أنغام «في عيون السينما».. افتتاح الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية غدًا

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

تنطلق، غداً الثلاثاء، فعاليات الدورة ال٢٤ لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية في حضور كل من الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام الذي يحضر نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، كما يحضر أيضا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، ورئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا، وعدد كبير من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من داخِل وخارج مصر.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم حفل الافتتاح والذي تقدمه الإعلامية هالة الحملاوي بأغنية "في عيون السينما"، وهي من كلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع محمد الشاعر وغناء مادونا مجدي ويخرج الحفل  هشام عطوة حيث تم إعداد هذه الأغنية خصيصا للدورة الـ ٢٤، ويتم تسليم التكريمات للمخرج الأيرلندي المعروف "مارك كازينز والمخرج ومدير التصوير الكبير "محمود عبدالسميع" والناقد "علي محمود" وعقب الإعلان عن أسماء أعضاء التحكيم للمسابقات المختلفة يتم عرض فيلمين من الأفلام التي قام مهرجان الإسماعيلية بترميمها وهي "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم " للمخرج داود عبدالسيد والذي يناقش آثار التعليم المجاني علي المناطق الريفية في مصر ايضا النسخة المرممة  لفيلم "مقدمة حامد سعيد" للمخرج محمود عبد السميع والذي يتناول حياة الرسام والمفكر المصري حامـد سـعيد.

يذكر أن الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، بمشاركة نحو ١٢٣ فيلم من ٥٠ دولة.

وتحتفي دورة مهرجان الإسماعيلية بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية قصر ثقافة الإسماعيلية الدكتورة نيفين الكيلاني نائب محافظ الإسماعيلية الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس السينما التسجيلية

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وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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