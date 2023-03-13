وكيل «شباب ورياضة الدقهلية» تشهد نهائي دوري المصالح الحكومية

بدأت فعاليات اليوم الختامي لدوري المصالح الحكومية، بالمباراة النهائية بين فريقي اللجنة الرياضية بمياه الشرب وفريق اللجنة الرياضية ببريد الدقهلية، اليوم الإثنين، فى مباراة اتسمت بالندية بين الفريقين، والهجمات المرتدة على كلا الفريقين، واستطاع فريق مياه الشرب أن يقتنص الفوز ويحرز المركز الأول على فريق بريد الدقهلية بنتيجة 1/2.

وعقب انتهاء المباراة، أعطيت الكلمة للدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، التي رحبت بالحضور الكريم وهنأت الفريق الفائز بالدوري، وأعربت عن خالص تقديرها وشكرها للقائمين على تنظيم الدوري، الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأن هذا الدورى يحدث التقارب والتعارف وتبادل الخبرات بين المشاركين فيه على مستوى المصالح الحكومية بالدقهلية وكذلك على مستوى الجمهورية، ثم كلمة رئيس الاتحاد العام للمصالح الحكومية، وباقي كلمات الحضور الكريم عن خالص تقديرهم لوجودهم بالحفل الختامي لدورى المصالح الحكومية.

وقدم محمود البلبيسي رئيس الإتحاد العام للمصالح الحكومية درع باسم الاتحاد للدكتورة منى عثمان، وللدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي، وللجنة الرياضية بالشباب والرياضة بالدقهلية، تسلمه طارق دهب مدير الإدارة العامة للشباب، وكذلك درع لخالد نصر رئيس مجلس إدارة مياه الشرب، وللدكتور عادل الطنطاوي عميد كلية اللغة العربية، وسعد عباس نائب أول الاتحاد، وعبد العزيز محمود نائب ثان الاتحاد العام، وطلعت عبد المنعم أمين صندوق الإتحاد العام، وأحمد قوطه رئيس فرع بورسعيد للاتحاد.

وشاركت الدكتورة منى عثمان لمحمود البلبيسي فى تسليم الجوائز على الفائزين، وهي كالآتي: كأس البطولة لفريق مياه الشرب والميداليات الذهبية، والميداليات الفضية كانت من نصيب فريق بريد الدقهلية الفائز بالمركز الثاني، الميداليات البرونزية والمركز الثالث لفريق الشباب والرياضة بالدقهلية،

كما فاز بالمركز الأول فريق الشباب والرياضة فى تنس الطاولة والميداليات الذهبية، يليه فى المركز الثانى البريد، ثم المركز الثالث فريق مياه الشرب، وجاءت نتائج مسابقة الشطرنج بفوز فريق المياه بالمركز الأول، والمركز الثاني من نصيب فريق الزراعة بالدقهلية.

كما أن دوري المصالح الحكومية على مستوى اللجان الرياضية بالمصالح الحكومية، يتنافسون فيه فى ألعاب كرة القدم الخماسي وتنس الطاولة ولعبة الشطرنج، كما سيصعد فريق مياه الشرب وبريد الدقهلية للمنافسات على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

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