تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب متفحمة بالجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحرياتها لكشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة شاب متفحمة في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة الوراق.

البداية كانت بتلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "ع ج" في العقد الثالث من عمره متفحمة ومسجي على الأرض داخل شقته وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى عقب حضور فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة ومناظرة الجثة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.