المركزي الفرنسي: نظامنا المصرفي ليس منكشفًا على انهيار «سيليكون فالي»

أعلن البنك المركزي الفرنسي، الاثنين، أن نظامنا المصرفي ليس منكشفا على انهيار بنك “سيليكون فالي”.

في السياق اكشف وسائل اعلام غربية خلال الفترة الماضية عن تأثير شركات التكنولوجيا بعد انهيار بنك وادي سيليكون الأمريكي والسيناريوهات المقبلة للكارثة التي لم يتم تصورها، فقد تفقد التكنولوجيا عضوًا حيويًا هاماً، حيث لعبت المؤسسة دوراً مهمًا في الأداء السلس للقطاع، كما أدى تدفق الأموال على مشهد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في السنوات الأخيرة إلى استمرار التحذيرات من وقوع كارثة، وهو ما أدى ذلك إلى الانهيار الذي ضرب وادي السيليكون في مطلع القرن.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك، أن أيًا من سيناريوهات الكارثة لم يتصور نوع الانهيار المالي الذي ضرب هذا الأسبوع في شركة SVB Financial، وهي الشركة الأم لبنك Silicon Valley Bank.

وبحسب الصحيفة، كمؤسسة يُقدر أنها تعمل مع نصف الشركات التكنولوجية المحلية الناشئة، فإن انهيارها يمثل تهديدًا واضحًا، وقادت رئيس Y Combinator، المسرع البارز في سان فرانسيسكو لشركات التكنولوجيا في المرحلة المبكرة، إلى التحذير يوم الجمعة من أن الشركات الناشئة في وادي السيليكون قد تواجه "حدثًا على مستوى الانقراض".

وارتفعت أصولها إلى قرابة 3 أضعاف في غضون 3 سنوات حيث تدفق رأس المال على الشركات الناشئة وتم إيداعه بدوره في البنك، كما استثمرت SVB الكثير من الأموال في سندات ذات استحقاق أطول لتوليد عائد أعلى، وعندما ارتفعت أسعار الفائدة ، تراجعت القيمة السوقية لتلك الاستثمارات، تاركة للبنك خسائر بلغت 15 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وبدلاً من بيع السندات وتلقي ضربة، كان SVB يأمل في رعاية محفظة السندات ذات العائد المنخفض حتى تاريخ الاستحقاق ، مع معاناة هوامش صافي فائدة منخفضة على طول الطريق.

واتضح هذا الأسبوع أن عملاء البنك المبتدئين الذين يواجهون أوقاتًا أكثر صعوبة، كانوا يسحبون أموالهم، مما أجبرهم على بيع استثماراتهم وتكبد خسائر، ودقت الحاجة الناتجة إلى المزيد من أجراس الإنذار المحددة لرأس المال وأدت إلى هروب المودعين، وبحلول صباح الجمعة الماضية، كان على المنظمين التدخل وإغلاق SVB.