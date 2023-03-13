عبير عصام تشارك بحث أوضاع التشغيل ضمن جلسات دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

شاركت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الامناء لمدينة 6 أكتوبر، ضمن 20 من أصحاب الأعمال، ومؤسسات التأمين، وممثلي الجهات الحكومية المعنية وأعضاء مجلس النواب بورشة العمل الـ 15 لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لبحث "أوضاع التشغيل" في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة سيناريوهات التعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الدكتورة عبير عصام، أن جمعيات المستثمرين لها دوراً كبيرا في المساهمة في دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في تخريج العمالة الماهرة في كافة المجالات، وبما يخدم أوضاع التشغيل وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، كأحد الأدوار المجتمعية المنوطة بمجتمعات المستثمرين.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مدرسة "عمار" للتكنولوجيا التطبيقية، إلي أن مدرسة "عمار" للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر توفر التعليم الفني المتطور في مجالات التشييد والبناء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، في إطار الخطة الموضوعة للوصول بأعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 100 مدرسة، مضيفة أن المدرسة تتحمل كافة مصروفات التعليم بشكل كامل وتوفر التدريب للطلاب أثناء الدراسة بمقابل مادي في مواقع العمل بالمشروعات العقارية المختلفة، مع توفير فرص عمل بعد التخرج برواتب مجزية.

وأكدت رئيس لجنة الصناعة بمجلس الامناء لمدينة 6 أكتوبر، أن جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر بصدد تنظيم أول ملتقى توظيفي للسيدات تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم، ويوفر ملتقي التوظيف مميزات اجتماعية وتأمينية وصحية وعقود عمل عادل ، موضحا ان مناقشة بحث أوضاع التشغيل ضمن جلسات دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جمعيات المستثمرين لها دورا كبيرا في دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية