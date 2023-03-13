الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عبير عصام تشارك بحث أوضاع التشغيل ضمن جلسات دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

عبير عصام
عبير عصام

شاركت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الامناء لمدينة 6 أكتوبر، ضمن 20 من أصحاب الأعمال، ومؤسسات التأمين، وممثلي الجهات الحكومية المعنية وأعضاء مجلس النواب بورشة العمل الـ 15 لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لبحث "أوضاع التشغيل" في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة سيناريوهات التعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الدكتورة عبير عصام، أن جمعيات المستثمرين لها دوراً كبيرا في المساهمة في دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في تخريج العمالة الماهرة في كافة المجالات، وبما يخدم أوضاع التشغيل وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، كأحد الأدوار المجتمعية المنوطة بمجتمعات المستثمرين.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مدرسة "عمار" للتكنولوجيا التطبيقية، إلي أن مدرسة "عمار" للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر توفر التعليم الفني المتطور في مجالات التشييد والبناء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، في إطار الخطة الموضوعة للوصول بأعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 100 مدرسة، مضيفة أن المدرسة تتحمل كافة مصروفات التعليم بشكل كامل وتوفر التدريب للطلاب أثناء الدراسة بمقابل مادي في مواقع العمل بالمشروعات العقارية المختلفة، مع توفير فرص عمل بعد التخرج برواتب مجزية.

وأكدت رئيس لجنة الصناعة بمجلس الامناء لمدينة 6 أكتوبر، أن جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر بصدد تنظيم أول ملتقى توظيفي للسيدات تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم، ويوفر ملتقي التوظيف مميزات اجتماعية وتأمينية وصحية وعقود عمل عادل ، موضحا ان مناقشة  بحث أوضاع التشغيل ضمن جلسات دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جمعيات المستثمرين لها دورا كبيرا في دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

الدكتور عبير عصام اوضاع التشغيل اتخاذ مركز المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

وزير الخارجية مُحذرًا إثيوبيا من أضرار الملء الرابع:«سنتحرك سريعًا»

رانيا يعقوب: سياسة رفع الفائدة أثرت سلبًا على القطاع المصرفي الأمريكي

خبير: البنوك الأمريكية الصغرى ستشهد مزيدًا من عمليات الاندماج والاستحواذ قريبًا

«حياة كريمة» تحتفل بنجاح مبادرة التعليم في القليوبية

سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

زاهى حواس: لا يوجد فى الآثار والتاريخ أى ذكر للأنبياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟