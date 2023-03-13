الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

طقس
طقس

كشفة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على انخفاض الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى نشاط الرياح المُصاحب للسحب الرعدية، التي قد تكون مُثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

 كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد (السلوم -سيدى براني -مطروح) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تكون هناك أمطار الأمطار متفاوتة الشدة، حيث تبدأ خفيفة  تزداد حدتها مع تقدم الوقت لتصبح متوسطة قد تغزر أحيانا.

وتمتد فرص سقوط الأمطار مساء على باقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ولكن تكون أقل حدة حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة. 

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء،  وباقي الأنحاء طقس مائل للحرارة نهارًا  كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على (القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وشمال الصعيد) التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ولكن مع دخول الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناه.

وقالت «الأرصاد»، إنه اعتبارًا، من غدًا الثلاثاء 14 مارس، يكون الانخفاض الفعلي والملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. 

وتكون سيناء ومحافظة البحر الأحمر على موعد مع ذروة حالة عدم الاستقرار حيث متوقع  سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة هناك  قد تصل إلى حد السيول.

وتستمر فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولكن تكون متفاوتة الشدة.

الأرصاد هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية الامطار حالة الطقس الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

وزير الخارجية مُحذرًا إثيوبيا من أضرار الملء الرابع:«سنتحرك سريعًا»

خبير: البنوك الأمريكية الصغرى ستشهد مزيدًا من عمليات الاندماج والاستحواذ قريبًا

زاهى حواس: لا يوجد فى الآثار والتاريخ أى ذكر للأنبياء

اقتصادي: ما يحدث فى بنوك أمريكا يذكرنا بأزمة الرهن العقاري عام 2008

رانيا يعقوب: سياسة رفع الفائدة أثرت سلبًا على القطاع المصرفي الأمريكي

«حياة كريمة» تحتفل بنجاح مبادرة التعليم في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟