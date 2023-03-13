سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

كشفة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على انخفاض الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى نشاط الرياح المُصاحب للسحب الرعدية، التي قد تكون مُثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد (السلوم -سيدى براني -مطروح) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تكون هناك أمطار الأمطار متفاوتة الشدة، حيث تبدأ خفيفة تزداد حدتها مع تقدم الوقت لتصبح متوسطة قد تغزر أحيانا.

وتمتد فرص سقوط الأمطار مساء على باقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ولكن تكون أقل حدة حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة.

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء، وباقي الأنحاء طقس مائل للحرارة نهارًا كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على (القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وشمال الصعيد) التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ولكن مع دخول الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناه.

وقالت «الأرصاد»، إنه اعتبارًا، من غدًا الثلاثاء 14 مارس، يكون الانخفاض الفعلي والملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتكون سيناء ومحافظة البحر الأحمر على موعد مع ذروة حالة عدم الاستقرار حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة هناك قد تصل إلى حد السيول.

وتستمر فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولكن تكون متفاوتة الشدة.