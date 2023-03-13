الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باريس: البنوك الفرنسية لن تتأثر بأزمة بنك سيليكون فالي

البنوك الفرنسية
البنوك الفرنسية

قالت متحدثة باسم بنك فرنسا إن البنوك الفرنسية "غير معرضة" لانهيار بنك سيليكون فالي، مؤكدة المعلومات التي نشرتها صحيفة لو باريزيان في وقت سابق.

في وقت سابق من اليوم، استبعد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير على إذاعة فرانس إنفو احتمال أن يكون لإغلاق البنك الأمريكي، الذي يخدم قطاع التكنولوجيا، له أي تأثير عدوى في فرنسا.

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت (نيويورك) أقوى بورصة في العالم على انخفاض، الإثنين، متأثرة بتراجع أسهم البنوك، وسط مخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، في حين ارتفعت توقعات توقف رفع أسعار الفائدة في مارس الجاري.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 89.71 نقطة أو 0.28 بالمئة ليفتح عند 31819.93 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، الإثنين، إنه سيسعى إلى فرض قواعد أكثر صرامة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، معلنا أنه سيتم طرد مديري البنك.

وأكد بايدن في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض "سأطلب من الكونجرس والمنظمين المصرفيين تعزيز القواعد الناظمة للبنوك لتقليل احتمال تكرر هذا النوع من الفشل".

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وائل لطفي

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