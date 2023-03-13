«مشروعات النواب» تعدّل المادة التاسعة بقانون «وحدات الطعام المتنقلة»

عدّلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، المادة رقم 9 من مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بحيث تلزم المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية بتحديد الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التي يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة.

ونصت المادة رقم 9 بعد التعديل علي أنه يلتزم المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات الأخرى ذات الولاية بحسب الأحوال الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التي يُسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يُراعي مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المطاعم الثابتة والمحلات العامة التى تتولي بيع ذات أنواع الطعام.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على المادة العاشرة من مشروع القانون المقدم كما هى والتي تنص على أنه يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن أو الكشف عنها (GPS)، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال علي مكانها وموقعها، ويُحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها وغير ذلك من المسائل اللازمة.