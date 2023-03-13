الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معهد التخطيط القومى يطلق برنامج «مهارات التخطيط الاستراتيجى والتطوير المؤسسى»

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

وقع معهد التخطيط القومي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، اتفاقية تنفيذ دبلوم التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي "عن بعد".

وقع على الاتفاق من جانب معهد التخطيط القومي، الأستاذ الدكتور أشرف صالح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ومن جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية الأستاذ حسن دياب رئيس مجموعة الإدارة الاستراتيجية والجودة.

وفي هذا الإطار، أوضح دكتور أشرف صالح أن البرنامج التدريبي يأتي انطلاقًا من الدور الاستشاري والتدريبي الذي يقوم به معهد التخطيط القومي وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين كل من المنظمة العربية للعلوم الإدارية ومعهد التخطيط القومي بما يتضمنه من مجالات وأدوار مختلفة للتعاون وفي ضوء إدراك المؤسستين للأهمية القصوى لتوافر معارف ومهارات واتجاهات إيجابية في مؤسسات الدول العربية وبما يتناسب مع متطلبات العصر ومحددات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح نائب رئيس المعهد أن الطرفين اتفقا على توفير آلية تنفيذ الدبلوم من خلال منصة 
Microsoft Teams، كما اتفقا على التسويق للجهات المعنية بموضوع الدبلوم لاستقطاب المشاركين من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى تكليف خبراء لتنفيذ محاور الدبلوم طبقًا للإجراءات المعمول بها بالمنظمة وبالتنسيق مع المعهد.

وأشار الأستاذ حسن دياب رئيس مجموعة الإدارة الاستراتيجية والجودة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقًا من إدراك الطرفين ضرورة ترسيخ التعاون وإرساء العلاقات بينهما بهدف تحقيق المصلحة والمنفعة العامة لكل طرف، معربًا عن سعادته بهذا التعاون بين المنظمة ومؤسسة علمية وبحثية عريقة مثل معهد التخطيط القومي.

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