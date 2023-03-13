الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز المتهم بتعذيب كلب بكرباج والتعدى على سيدة فى العمرانية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحجز المتهم بتعذيب كلب بكرباج والتعدى على سيدة، فى العمرانية، على ذمة تحريات المباحث.

واستمعت النيابة لعدد من شهود عيان الواقعة، الذين أكدوا قيام المتهم بتعذيب الكلب بالكرباج، وعقب محاولة المجنى عليها التدخل لوقف تعذيب الكلب تعدى عليها المتهم وأتلف سيارتها.

كانت قد كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من سيدتين، مقيمتين بالقاهرة، «إحداهما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم»، بتضررهما من «أحد الأشخاص»، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بتعذيب كلب مستخدماً "كرباج".. وقيام إحداهما بالتدخل لإنقاذ الكلب، إلا أن المشكو فى حقه قام بالتعدى عليها بالضرب، وكذلك إحداث تلفيات بالسيارة خاصتها.

تم الانتقال لمحل البلاغ، وبالفحص تبين صحته وقد تم ضبط المذكور.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة بالجيزة تعذيب كلب كرباج العمرانية شهود عيان

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وائل لطفي

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