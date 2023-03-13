الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مدير «تعليم الجيزة» يتفقد قاعات التدريب التربوي للمعلمين في «30 ألف معلم»

جولة اشرف سلومة
جولة اشرف سلومة

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في اليوم الأول لتدريب المعلمين، قاعة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، ومدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، بحضور هناء عبد العاطي مدير إدارة التدريب بالمديرية، وأمل صلاح موجه عام رياض الأطفال مركزي.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتحاور وكيل الوزارة خلال الجولة مع المعلمين المتدربين، وأكد أنه تم إنشاء جروبات واتس آب للمعلمين في حالة وجود أي استفسار ويتم الرد عليه فورًا.

وأشار إلى أنه تم توزيع المعلمين طبقاً للإدارات التعليمية التابعة لمحل السكن وذلك تسهيلًا والعمل على راحتهم والتخفيف عنهم، موضحا أن الهدف العام من التدريب التربوي هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم وتستمر التدريبات حتي يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023.

أحمد راشد محافظ الجيزة 30 ألف معلم التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الإعدادية بنات التربية والتعليم والتعليم الفني

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