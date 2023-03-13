جامعة مطروح تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي «حول نساء العالم»

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين الموافق الثالث عشر من مارس ٢٠٢٣، إن وفد من كليتي التربية والآثار واللغات بالجامعة، شارك في المؤتمر الدولي حول نساء العالم "الأدب واللغة والترجمة"، الذي نظمه قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور أيمن مصطفى القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتور محمد جابر المغربي القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات، وذلك بمشاركة لفيف من العلماء والمتخصصين بالجامعات المصرية والعربية.

وأشار الدكتور مصطفى النجار إلى مشاركة طلاب الجامعة في أعمال الجلسة الختامية من خلال تقديم عدد من العروض المسرحية باللغة الإنجليزية منها: مسرحية "صوت حواء"، ومسرحية "منديل السلطان"، وقصيدة لإليزابيث باريت من العصر الفيكتوري، مؤكدًا حرص الجامعة على مشاركة طلابها في شتى الأنشطة الثقافية والفنية، ومختلف المحافل المحلية والإقليمية، وذلك في إطار سعي الجامعة الدائم نحو تقديم خدمة طلابية متميزة.

جدير بالذكر أن المؤتمر هدف إلى تناول المرأة لأنواع مختلفة من النصوص الأدبية من أنحاء مختلفة من العالم من قبل الكتاب المعروفين والناشئين، استكشاف التصوير الأدبي للمرأة كعضو عامل في المجتمع ومدى ملاءمة ظروف العمل لتكوينها النفسي والبدني، واستكشاف التأثير المتبادل للسياسة على المرأة، ودور المرأة ككاتبة وكشخصية أدبية، وكذلك الأعمال الأدبية المكتوبة التى تناولتها المراة من المنظور اللغوي والترجمة.

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