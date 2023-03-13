الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

613 مواطنا يحصلون على قرعة الحج بالغربية

الحج
الحج

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، اليوم، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، قرعة الحج الإلكترونية العلنية.

وتم إجراء القرعة عن طريق الحاسب الآلي، وأسفرت عن فوز 613  شخصا منهم 19  لكبار السن، حيث ساد بالقاعة جو من الفرحة والسرور عقب إعلان الفائزين.

ووجه محافظ الغربية، التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، كما قدم الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء مدير أمن الغربية وجميع  القيادات الأمنية القائمة على تنفيذ القرعة، مهنئاً كل من وقع عليهم الاختيار.

 

مباحث التموين مواطن يحصلون قرعه الحج بمحافظة الغربية وسط

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وائل لطفي

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