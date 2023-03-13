الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 11985 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط تعاقد في 24 ساعة

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1929 مخالفة في مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

كما تمّ ضبط 11985 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد وضبط 519 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 162 قضية متنوعة مخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).

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