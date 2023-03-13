مواطنو الإسكندرية: خريطة توزيع معارض أهلاً رمضان سهّلت الاستفادة من الخصومات

سهّل افتتاح فرع جديد لخريطة توزيع معارض “أهلاً رمضان” بمحافظة الإسكندرية الوضع على المواطنين لتكون نقاط توزيع مهمة رًعي فيها أن تكون قريبة من المستفيدين من خلال 15 فرعًا أحدثهم بمنطقة برج العرب الذي يسبقه بجوار مبني ديوان المحافظة الجديد طريق أبيس لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

مواطنو الاسكندرية يشيدون بخريطة توزيع معارض أهلاً رمضان

قال فهد محمود، مواطن سكندري إنه من الجيد مراعاة خريطة توزيع معارض أهلاً رمضان لتكون قريبة من المواطنين وليس متمركزة في نقطة أو اثنين ليستفيد الجميع من العروض والخصومات المقدمة على السلع الغذائية والتموينية.

أضاف محمد حامد أنه حرص على شراء مستلزماته الرمضانية من الياميش واللحوم البلدي، ليستفيد من نسبة الخصومات المطروحة، فيما أشاد يوسف عصام بمعارض أهلاً رمضان التي استطاعت تقديم خدمات شاملة للمواطنين سواء من خلال الفروع الكثيرة المتواجده في مختلف المناطق والاحياء أو من نجاح توفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار تنافسية تخفف عن كاهل المواطنين.

فروع أهلاً رمضان بعروس المتوسط

ليعد أول معارض أهلا رمضان داخل السوق الحضاري لمحطة مصر عقب افتتاحه بحي وسط، يليه المعارض المدعمة بالمجمعات الاستهلاكية

داخل مجمع وهدان بالمنشية، وحى وسط مجمع الأزاريطة بحى وسط، مجمع استهلاكى سيدى مسعود بحى العامرية أول، وأيضًا مجمع استهلاكى البيطاش بحى العجمى ومجمع استهلاكى أبو العباس بحى الجمرك، مجمع استهلاكى على القطا بجليم، حى شرق، مجمع استهلاكى طريق الحرية بجناكليس، حى شرق، مجمع استهلاكى كمال الجويلى بطريق الحرية رشدى، حى شرق.

ومن ضمن معارض اهلا رمضان مجمع استهلاكى السيوف بحى المنتزة أول، مجمع استهلاكى ابوطالب بأبو قير حى المنتزة أول، مجمع محطة الرمل الاستهلاكى التابع لحى وسط واخيرا معرض "أهلا رمضان " بميدان محمد نجيب، حى المنتزة أول.

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