شيكابالا يفاجئ فيريرا بطلب مهم قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

طلب محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الفني السفر مع بعثة الفريق إلى الجزائر في مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن شيكابالا لم يتماثل للشفاء حتى الآن بسبب الوعكة الصحية التي يعاني منها، مشيرا إلى أنه طلب من الجهاز الفني السفر مع بعثة الفريق حال تماثله للشفاء قبل اللقاء.

وتسافر بعثة الزمالك غدا الثلاثاء إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

وأكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أن فريقه يخوض مبارياته بطريقة لعب 4-3-3، وهي الطريقة التي لعب بها بالأمس أمام إنبي في الدوري.

وأوضح أن لاعبي الفريق لم ينفذوا الأداء الخططي بسبب الإرهاق الذي عانى منه اللاعبون عقب مباراة الترجي التونسي الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه إذا دفع بلاعبين جدد في التشكيل وخسر المباراة كان سيتم سؤاله عن سر عدم الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق.

وأضاف قائلا: "الفريق جاء من ليبيا وخاض مباريات في الدوري ثم سافر إلى تونس لمواجهة الترجي وعاد لمصر لمواصلة الدوري ثم مواجهة الترجي مجددا، ولا يحدث استشفاء بالصورة الأمثل".

وتابع فيريرا قائلا: "نجري تدوير في بعض المراكز وأشركنا خمسة لاعبين في لقاء اليوم كبدائل، وفضلت الدفع باللاعبين الأساسيين بدلا من إراحة البعض والدفع بالبدلاء منذ البداية".

وتحدث عن مشاركة نداي على حساب الجزيري قائلا:" قمت باستبدال الجزيري لأنه كان مرهق، وكانت هناك كثافة عددية في خط الهجوم بعد التبديلات".

وشدد على أن الفريق لم يحالفه التوفيق في بعض الكرات الثابتة في المباريات الأخيرة التي كان يمتاز بها الفريق في الفترة الماضية.

وأضاف فيريرا قائلا: "هزيمة اليوم من إنبي مثل الهزائم التي تعرض لها الفريق عقب مباراة أسوان في الدوري، وبالنسبة لنا الخسارة حصلت بعد هزائم أخرى والفريق يتأخر في الدوري ولكننا كأبطال الدوري لن نستسلم، وبالطبع ليس أوقات جيدة للنادي وللفريق في الفترة الأخيرة".

وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض أن الزمالك ليس في حاجة لمعد نفسي أو ذهني في الفترة المقبلة، وشدد على أن هناك العديد من المتخصصين في التدريب الذهني يتواجدون في أندية عديدة في العالم.

وتابع المدير الفني: "التدريبات تتضمن بعض الجوانب التي تشمل تدريبات ذهنية، وينفذها اللاعبون تحت إشراف الجهاز الفني للفريق".

وتعرض فريق الزمالك للخسارة من إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتوقف رصيد الأبيض عند 33 نقطة ويحتل المركز الخامس بينما رفع الفريق البترولي رصيده إلى 20 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.