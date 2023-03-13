الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تمرد وغضب واسع في «بي بي سي» بسبب أزمة الهجرة ومنع انتقاد الحكومة

بي بي سي
بي بي سي

 سلطت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، الضوء على الأزمة المشتعلة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والتي تحاول خلالها أقدم إذاعة في بريطانيا، الخروج منها والسيطرة عليها بعد التمرد الكبير في قسم الرياضة، بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأت الأزمة بنشر جاري لينيكر- لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق الذي تحول إلى مقدم برامج تلفزيونية والنجم الأعلى أجراً في الهيئة- تعليقًا على تويتر يوم الثلاثاء ردًا على سياسة الهجرة الأخيرة في المملكة المتحدة، والتي اعتبرتها الإذاعة البريطانية انتهاكًا لقواعد الحياد وقامت بوقفه.

وأدت تعليقات "لينكر" إلى رد فعل عنيف للغاية من الهيئة التي أعلنت وقفه عن العمل ومنعه من الظهور في برنامجه " ماتش أوف ذا داي"،  مما إلى توقف معظم البرامج الرياضية على التلفزيون والراديو، بعد أن توقف باقي المذيعين عن العمل احتجاجًا على ما بدر من إدارة الإذاعة تجاهه.

و جاءت تعليقات لينكر عقب نشر حكومة المملكة المتحدة، مقطع فيديو لوزيرة الداخلية سويلا برافرمان تكشف تفاصيل قانون الهجرة البريطاني الجديد المثير للجدل.

 - انتقاد قانون الهجرة الجديد فجر أزمة لينيكر وبي بي سي

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن أزمة "لينكر"، تسببت في حدوث زوبعة من الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع لينكر إلى نشر تغريدة متابعة تصف مشروع القانون بأنه "سياسة قاسية تستهدف الأشخاص الأكثر ضعفًا بشكل لا يختلف كثيرًا عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات".

وأوقفت الإذاعة البريطانية لينكر عن العمل يوم الجمعة، وقالت "بي بي سي" في بيانها "نشاط  لينكر الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكًا لإرشاداتنا".

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن تعامل الإذاعة البريطانية مع الاضطرابات في قسم الرياضة، أدى إلى تعطيل البرامج الرياضية يومي السبت والأحد، فيما اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية عن إذاعة البرامج الرياضية المحدودة، مشيرة إلى إدراكها مدى خيبة الأمل لدى المشاهدين.

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وائل لطفي

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