تقرير إيطالي: مرسى علم من أفضل الوجهات العالمية لقضاء إجازات عيد الفصح

قال موقع "فولوسكانتاتو" الايطالي، إن مدينة مرسى علم المصرية من أفضل الوجهات العالمية لقضاء الإجازات والاحتفال بالأعياد الصيفية والشتوية والمقدسة، وتتميز المدينة بروعة الاستجمام والاستمتاع بشواطئها الخلابة خاصة في شهر مارس الجاري، فضلا عن المناخ المميز لمحبي الاحتفال بالأجواء الرائعة ورؤية الشعب المرجانية، نظرا لأن إجازات عيد الفصح من أكثر الأوقات المتوقعة في العام في المدينة السياحية المصرية.

وتابع الموقع أن مرسى علم هي إحدى المناطق المصرية الغنية باحتياطيات خام الذهب، والتي تتمثل في منجم السكري الذي يعد ضمن قائمة أكبر 10 مناجم منتجة للذهب عالمياً، كما تحتل مدينة مرسى علم الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتعد من أشهر مدن السياحة في مصر خاصةً السياحة الشاطئية، كما تتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية والمنتجعات الفاخرة إلى جانب أفضل مواقع الغوص والشواطئ الخلابة.

- الفصل المثالي للسياحة في مرسى علم



ونوه الموقع إلى أن فصل الربيع هو الفصل المثالي للسياحة فى مرسى علم حيث أن متوسط درجات الحرارة يتراوح من 20-24 درجة مئوية فلا تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، مشيرا إلى أن أفضل مناسبة لعيد الفصح 2023 هي الذهاب في عطلة تسمح بالابتعاد عن كل شيء، والتعرف على أماكن جديدة أكثر روعة والتي تشبه العاصمة الإسبانية مدريد أو في مدينة فالنسيا، أو في أمستردام ، أو في العاصمة الفرنسية باريس.

- مجموعة من أرقى الفنادق والمنتجعات التي تتميز بالمزايا والخدمات

وأشار الموقع إلى أن قضاء العطلة في مرسى علم تحت أشعة الشمس، وعلى الساحل المصري للبحر الأحمر، حيث تشتهر بشواطئها الرملية وشعابها المرجانية.

وأضاف الموقع أن تضم المدينة مجموعة من ارقى الفنادق والمنتجعات التي توفر العديد من المزايا والخدمات، بالإضافة الى الاستمتاع بالصيد والسباحة والغوص والرحلات البحرية التي تجذب السياح إليها من جميع أنحاء العالم بتكلفتها البسيطة.