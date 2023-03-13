الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل واحد سرى ثانوية عامة 2023 وموعد الامتحانات

جريدة الدستور

فتحت وزارة التربية والتعليم باب  تسجيل واحد سري ثانوية عامة  للترشح للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة المقرر بدايتها في 12يونيو المقبل والتي تستمر لمدة شهر، وخصصت وزارة التربية والتعليم موقع الكتروني يتيح للمتقديم تسجيل واحد سري ثانوية عامة 2023، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

رابط تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2023

أتاحت بوابة الثانوية العامة تسجيل 1 سري ثانوية عامة لجميع العاملين بالمدارس سواء الثانوية أوالإعدادية، وأيضًا دواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهوري للترشح للعمل بلجان امتحانات الصف الثالث الثانوي العام التي تُجرى في 12 يونيو المقبل في جميع المحافظات . 

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل واحد سري ثانوية عامة  منذ يوم الاربعاء الموافق 1 مارس الجاري.

«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

الشعبة العلمية 2023| جدول امتحانات الثانوية العامة

رابط بوابة الثانوية العامة 2023

ولكي يستطيع المعلمون تسجيل استمارة 1 سري ثانوية عامة عليهم اتباع الخطوات التالية: 

الدخول على بوابة الثانوية العامة من الرابط التالي من هنا.

،ثم إدخال الرقم المسلسل وكلمة السر  لتستطيع تسجيل واحد سري ثانوية عامة  ، والحصول على استمارة ورقية من المدرسة المقيد بها المعلم، ثم كتابة  كافة البيانات الشخصية للمعلم ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المؤهل الدراسي، تاريخ التعيين، المادة التي يدرسها، المرحلة التي يدرس بها، المدرسة التي يعمل بها حاليا).

ثم القياك بتسجيل بيانات إقامة المعلم بالتفصيل والجهة الراغب في المراقبة فيها وعليه اختيار 3 أماكن يرغب فيها، ثم تسلم الاستمارة إلى المدرسة التي تراجعها من خلال كود المعلم للتأكد من صحة البيانات الشخصية قبل ختمها وإرسالها إلى الإدارة العامة لكنترول الثانوية العامة.

وبعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة يتم  طباعة التقارير واعتمادها، على أن يتم التسليم فى قسم شئون الطلاب الإدارة القديمة.

ويمكن أيضًا تسجيل واحد سري ثانوية عامة  من خلال الدخول على بوابة الخدمات العامة من هنا، ثم اختيار المحافظة والمنطقة واضغط على كلمة فتظهر أمامك كافة التفاصيل المطلوبة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

اعتمد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي ، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر امتحانات الصف الثالث الثانوي حتى يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023.

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول لجميع الشعب

 

ثانوية عامة تسجيل واحد سرى ثانوية عامة تسجيل 1 سري ثانوية عامة امتحانات الصف الثالث الثانوي بوابة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم رابط بوابة الثانوية العامة 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

السجن المؤبد لـ 3 أشقاء قتلوا مواطنا فى خصومة ثأرية بسوهاج

مسلسلات رمضان 2023.. قنوات عرض ضرب نار لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وفد من «البيئة» يوصي باستخدام الوقود البديل في شركة جمع مخلفات بالإسكندرية

السيسى عن سد النهضة: مستعدون للتعاون مع إثيوبيا بما لا يؤثر على المواطن المصرى

إيران وبيلاروس تعززان علاقاتهما على خلفية الحرب فى أوكرانيا

انهيار «سيليكون فالى».. رعب اقتصادى فى الأفق (القصة الكاملة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال زايدة

لعبة الأمم

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وترجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة (3-3)

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

أحمد الصغير

إلى د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. عن صيد الطيور الجائر فى بحيرة ناصر!

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟