رابط تسجيل واحد سرى ثانوية عامة 2023 وموعد الامتحانات

فتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل واحد سري ثانوية عامة للترشح للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة المقرر بدايتها في 12يونيو المقبل والتي تستمر لمدة شهر، وخصصت وزارة التربية والتعليم موقع الكتروني يتيح للمتقديم تسجيل واحد سري ثانوية عامة 2023، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

رابط تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2023

أتاحت بوابة الثانوية العامة تسجيل 1 سري ثانوية عامة لجميع العاملين بالمدارس سواء الثانوية أوالإعدادية، وأيضًا دواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهوري للترشح للعمل بلجان امتحانات الصف الثالث الثانوي العام التي تُجرى في 12 يونيو المقبل في جميع المحافظات .

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل واحد سري ثانوية عامة منذ يوم الاربعاء الموافق 1 مارس الجاري.

رابط بوابة الثانوية العامة 2023

ولكي يستطيع المعلمون تسجيل استمارة 1 سري ثانوية عامة عليهم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الثانوية العامة من الرابط التالي من هنا.

،ثم إدخال الرقم المسلسل وكلمة السر لتستطيع تسجيل واحد سري ثانوية عامة ، والحصول على استمارة ورقية من المدرسة المقيد بها المعلم، ثم كتابة كافة البيانات الشخصية للمعلم ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المؤهل الدراسي، تاريخ التعيين، المادة التي يدرسها، المرحلة التي يدرس بها، المدرسة التي يعمل بها حاليا).

ثم القياك بتسجيل بيانات إقامة المعلم بالتفصيل والجهة الراغب في المراقبة فيها وعليه اختيار 3 أماكن يرغب فيها، ثم تسلم الاستمارة إلى المدرسة التي تراجعها من خلال كود المعلم للتأكد من صحة البيانات الشخصية قبل ختمها وإرسالها إلى الإدارة العامة لكنترول الثانوية العامة.

وبعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة يتم طباعة التقارير واعتمادها، على أن يتم التسليم فى قسم شئون الطلاب الإدارة القديمة.

ويمكن أيضًا تسجيل واحد سري ثانوية عامة من خلال الدخول على بوابة الخدمات العامة من هنا، ثم اختيار المحافظة والمنطقة واضغط على كلمة فتظهر أمامك كافة التفاصيل المطلوبة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

اعتمد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي ، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر امتحانات الصف الثالث الثانوي حتى يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023.