الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة للحكومة بشأن ترميم قبر الزعيم الراحل أحمد عرابي

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات الثقافة، السياحة والآثار، والأوقاف، بشأن ترميم قبر الزعيم الراحل أحمد عرابي، وعمل مزار يليق بزعيم من زعماء الأمة المصرية.

وقالت النائبة أحمد عرابي زعيم ملهم وهام فى قلب كل مصري، وهو صاحب مبدأ "مصر للمصريين"، وأول من رفع شعار "القومية المصرية"، وكان من تلاميذه وثورته الزعيم الوطني سعد زغلول الذى شارك فى شبابه فى الثورة العرابية، وبعدها قاد ثورة 1919.

وأشارت عضو البرلمان، إلى أن أحمد عرابي مات فقيرا بعد أن صادر الإنجليز ثروته، ورغم أنهم أعادوه من المنفى بعد 25 عاما من التغريب، إلا أنهم لم يعيدوا له أمواله فعاش ما بقي له من العمر حياة متواضعة، وحين توفى دفن فى قبر بسيط للغاية بالإمام الشافعي بوسط القاهرة.

وتابعت فاطمة سليم، للأسف الشديد قبر الزعيم أحمد عرابي لم يلق اهتماما كافيا حتى أصبح منسيا، ورغم إعلان خطة ترميمه، وعمل مزار لرجل أفنى عمره من أجل الوطن، إلا أن هذه الخطة لم تتم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الإشكالية الكبيرة تتمثل في أن أحد جدران المدفن انهارت، مطالبة بأهمية الإسراع في ترميمه، وتنفيذ خطة الترميم، وحتى وإن كان غير مسجلا كأثر.

النائبة فاطمة سليم مجلس النواب طلب إحاطة قبر الزعيم الراحل أحمد عرابي احمد عرابى زعماء الأمة المصرية القومية المصرية

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