الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء» تفتح التسجيل في ورشة عمل «إدراج مستحضرات التجميل»

هيئة الدواء
هيئة الدواء

فتحت هيئة الدواء باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بالدليل التنظيمي لإدراج مستحضرات التجميل ودليل الادعاءات وعرض لمنصة الـ«Egycosm».

ويهدف التدريب المقدم لممثلي شركات مستحضرات التجميل إلى التعريف بالدليل التنظيمي لإدراج مستحضرات التجميل والصادر طبقًا لقرار رئيس الهيئة رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل مع تقديم شرح لدليل ادعاءات مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى عرض لمنصة إدراج مستحضرات التجميل «Egycosm».

ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأحد 19 مارس 2023، ولمدة يوم تدريبي واحد بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنيل، حيث تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً.

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٣، حيث يحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

ورشه عمل الدليل التنظيمي مستحضرات التجميل دليل الإدعاءات منصة الـ Egycosm التدريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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