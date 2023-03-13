هشام عطوة يشهد العرض المسرحي «رضا» بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

شهد المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، العرض المسرحي "رضا" لفرقة الإسماعيلية القومية المسرحية، مساء أمس الأحد، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، وعدد من قدامى لاعبي الإسماعيلي منهم أحمد العجوز، أحمد فكري الصغير، وأشرف خضر.

يتناول العرض سيرة نجم الإسماعيلي كابتن رضا "محمد مرسي حسين" ساحر الكرة المصرية فى الستينيات، عندما انتقل إلى النادى الأهلي وبدأ جمهور الإسماعيلية السعي لإيجاد حلول لعودة رضا مرة أخرى إلى النادي الإسماعيلي، وبالفعل توافق إدارة النادى الأهلي على إعطاء رضا الاستغناء الخاص به للعودة، ثم يكمل العرض سيرته وصولا إلى وفاته في حادث سير؛ حيث يقدم العرض عددا من الرسائل الإنسانية والملهمة في سياق درامي.

عرض رضا

عرض "رضا" يشارك به 35 ممثلا من الإسماعيلية، تأليف أحمد الملواني، إضاءة شادي عزت، تصميم ديكور وملابس سماح نبيل، مكياج ماجا محمد، غناء دينا حسين، فرح محمد، محمد شهاب، أشعار طارق علي، موسيقى رفيق يوسف، دعاية أحمد نور الدين، إضاءة شادى عزت، استعراضات أسامة، ومن إخراج محمد جبر. ويأتي ضمن خطة عروض فرق الأقاليم المسرحية، حيث يشهد إقبالا كبيرا من أبناء المدينة منذ بداية تقديمه على مسرح القصر.

وفي كلمته؛ أكد المخرج هشام عطوة أن قصور الثقافة تحرص على تقديم النشاط المسرحي بالمحافظات المصرية لما للمسرح من أهمية كبيرة في عرض وتقديم القيم المجتمعية وسير حياة الرموز في مختلف المجالات كنماذج للأجيال الجديدة، وأيضا تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية وفق استراتيجية وزارة الثقافة، وقرر رئيس الهيئة مد العرض على مسرح القصر بعد انتهاء مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، نظرا للإقبال الكبير عليه، مقدما الشكر لجميع الفنانين المشاركين بالعرض والعاملين من فرع ثقافة الإسماعيلية وإدارة المسرح بالهيئة.

وكان عطوة قد تفقد أمس الأحد، أعمال تطوير ورفع كفاءة بيت ثقافة رأس سدر، والمنفذة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وجاءت الجولة بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، أحمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وبعض أعضاء مجلس النواب وقيادات من التربية والتعليم.

كانت الجولة قد بدأت بفقرة استقبال بالأعلام من الأطفال، ثم تفقد أقسام بيت الثقافة بعد تطويره ومنها المكتبة العامة ومكتبة الطفل وقاعة الفنون التشكيلية، قبل التوجه إلى المسرح لمتابعة فقرة فنية للفرقة الاستعراضية لأطفال بيت ثقافة رأس سدر التي قدمت مجموعة من فقرات الفلكلور البدوي الخاص بالمدينة.

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