«رجعوا الشتوى».. «الأرصاد» تحذر من ذروة التقلبات الجوية وتنصح المواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قائلة إن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

الرمال والأتربة

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من الصحراء الغربية مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الأجواء خلال فترات النهار مائلة للحرارة، ومن المتوقع اليوم أن يكون هناك نشاط للرياح والتي تصل سرعتها من 30 إلى 40 كيلو مترا/ الساعة، مما يثير الرمال والأتربة بدءًا من صباح اليوم في الأماكن المكشوفة والطرق الصحراوية والأماكن المفتوحة بشكل عام.

درجات الحرارة

وتوقعت غانم أن يشهد الطقس بدءا من مساء اليوم تغير في الكتل الهوائية من الجنوبية إلى الشمالية قادمة من جنوب أوروبا، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى منخفض جوي في غرب البلاد يعمل على حالة التقلبات الجوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في مطروح والإسكندرية.

وأشارت إلى أن غدا يشهد ذروة سقوط الأمطار من الخفيفة للمتوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومن الممكن أن تغزر على مطروح والسلوم، حيث تمتد الأمطار فترة الليل في بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

تقلبات جوية

وأضافت أنه مع حركة المنخفض الجوي من الغرب للشرق غدا سيكون هناك ذروة تقلبات جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحوالي 8 درجات، لتسجل 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى لتعود مرة أخرى الأجواء الشتوية.

ونوهت إلى وجود شبورة مائية بدءا من الأربعاء على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمالية فرص سقوط أمطار لتكون بين المتوسط والغزيرة والرعدية على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ومن الممكن أن تؤدي إلى تشكل بعض السيول في معظم المناطق.

سقوط الأمطار

وحذرت المواطنين من سقوط الأمطار على الطرق المؤدية من وإلى «شرم الشيخ والغردقة ودهب» وباقي محافظات مصر ستكون الأمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة والتي لا تؤثر على أعمال الحياة اليومية، ومع غد الأربعاء تقل فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة لمتوسطة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية ليستمر انخفاض درجات الحرارة.

مرضى حساسية الصدر

وشددت على ارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، وعلى المواطنين متابعة النشرات الجوية أولا بأول خاصة مرضى حساسية الصدر وعدم السير دون كمامة، بالإضافة إلى القيادة بهدوء تام خاصة أن الأتربة والأمطار من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الشبورة المائية

ونوهت إلى أن الظاهرة الجوية التي تشهدها البلاد بدءا من غد الأربعاء هو تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومن المتوقع أن تكون كثيفة أحيانا خاصة على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية غدا، ومن الضروري أخذ الحيطة والحذر، مع احتمالية فرص سقوط أمطار لتكون بين المتوسط والغزيرة ورعدية على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ومن الممكن أن تؤدي إلى تشكل بعض السيول في معظم المناطق.