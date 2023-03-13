وزير الرى: مصر نجحت فى حشد الجهود الدولية للتعامل مع التغيرات المناخية

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، فى الجلسة الحوارية التى نظمتها "الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى" DAAD عن التعليم العالى والتعاون البحثى بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة فى هذه الجلسة المهمة، مشيرًا إلى دور التعليم العالى والتدريب فى رفع قدرات الباحثين والعاملين في مجال المياه، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى ظل أهمية الاعتماد على الشباب والكوادر المتميزة للتعامل مع مختلف التحديات المائية وتقديم حلول للتعامل معها.

وأكد أهمية إتاحة الفرصة لشباب الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه ومهندسي الوزارة للتدريب والتأهيل من خلال تعزيز التعاون بين الهيئة الألمانية للتبادل الثقافى من جانب والمركز القومى لبحوث المياه والمركز الإقليمى للتدريب التابعين للوزارة من جانب آخر.

وأشار الدكتور سويلم إلى ما يمثله البحث العلمى- من خلال الجامعات والمراكز البحثية مثل المركز القومى لبحوث المياه- من أهمية بالغة فى مواجهة كل أشكال التحديات التى يواجهها العالم حاليًا، وخاصة فى مجال التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه والتى أصبحت واقعًا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل ما حدث مؤخرًا من شكاوى بترعة السويس نتيجة الارتفاع المفاجئ فى درجة الحرارة، وما نتج عنها من زيادة الاستهلاك المائى والنمو السريع للحشائش الغاطسة بترعة السويس.

وأكد أن مواجهة هذه الظواهر المناخية المتطرفة تستلزم حشد الجهود الدولية للتعامل معها، وهو ما نجحت مصر فى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 من خلال إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، وتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ، وتنظيم جناح للمياه خلال المؤتمر.